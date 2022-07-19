KSO Başkanı Kütükcü, Konyalı sanayi devlerini tebrik etti

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firma sayısının bu yıl 14’ten 15’e çıktığını söyleyerek, listede yer alan tüm firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

KSO Başkanı Kütükcü, “2021 yılı İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 7 firma ile temsil edilen Konyamız, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki firma sayısını bu yıl 14’ten 15’e çıkardı. Böylece Türkiye’nin sanayi devleri arasındaki firma sayımız 22 oldu. Konya’mızı ülkemizin sanayi devleri arasında temsil eden tüm firmalarımızı ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını değerlendiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konyamız ekonomideki tüm zorluklara, artan maliyetlere rağmen yatırıma, üretime, istihdam ve ihracata devam ediyor. Şehrimizin bu güçlü yatırım ve üretim motivasyonunu İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de görüyoruz” diye konuştu.