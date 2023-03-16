KSO Başkanı Büyükeğen: “Konya Tarım Fuarı, Türkiye’nin gururu haline geldi”

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Konya Tarım Fuarı’nın Türkiye’nin gururu haline geldiğini ifade etti.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Meclis Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 19. Konya Tarım Fuarı’nı ziyaret etti. Ziyaretlerde firmaları tebrik eden Başkan Büyükeğen, tarım fuarının her geçen yıl büyüdüğünün altını çizdi. Büyükeğen, KSO olarak tarım fuarı başta olmak üzere Konya’da düzenlenen tüm fuarlara destek verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

"Sektörde lider şehir Konya"

Konya’nın Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini, şehrin yatırım ve üretim odaklı büyüme ivmesini sürdürdüğünü belirten Büyükeğen, tarım makineleri sektörünün de bu büyümeye önemli destekler verdiğini kaydetti. Değerlendirmesinde Konya’nın tarım makineleri sektöründe Türkiye’nin lider şehri olduğunun altını çizen Büyükeğen, “Konya’mız, tarım makineleri sektöründe Türkiye’de en fazla üreticisi olan şehir. Ülkemizde tarım makineleri sektöründe kayıtlı bin 317 işletmenin 371’i şehrimizde üretim yapıyor. Yine sektörde, Ankara’dan sonra en fazla ihracat yapan ikinci şehiriz. Sektörün ve Konya’mızın büyümesine katkı veren tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükeğen, tarım makineleri sektörünün gelişim ivmesini sürdürmesi için Konya Sanayi Odası olarak yaptıkları ikili iş görüşmesi, yurt içi ve yurt dışı teknik iş gezisi gibi çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.