KSO Ahitürk, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerine başladı

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından kurulan Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan mesleklerde belgelendirme faaliyetlerine başladı. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Ahitürk’ün TÜRKAK ve MYK tarafından belgelendirme konusunda yetkilendirildiğini söyleyerek, sınav ve belge ücretlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandığını vurguladı.

KSO tarafından Konya başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet vermesi amacıyla kurulan KSO Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)’dan gerekli yetkileri alarak belgelendirme faaliyetlerine başladı. Ahitürk’ün faaliyetleri hakkında bilgi veren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya Sanayi Odası olarak, imalat sanayinde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanların belgelendirilmesine yönelik başlattığımız girişimler sonucu Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezini kurduk. Ahitürk, TÜRKAK ve MYK’dan gerekli yetkileri alarak belgelendirme faaliyetlerine başladı. Halihazırda imalat sanayine yönelik 6 iş kolunda belgelendirme faaliyetleri yürüteceğiz. Bu kapsamda, Çelik Kaynakçısı, Makine Bakımcı, Metal Kesimci, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi, NC/CNC Tezgah İşçisi ve Köprülü Vinç Operatörü alanlarında sınavlar düzenleyerek, bu meslek kollarında MYK Belgesi vermeye yetkilendirildik" dedi.

Belge ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Başkan Kütükcü, Ahitürk tarafından verilecek belgelendirme hizmetlerinin tamamında sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını ifade etti.

Açıklamasında MYK belgeli istihdam sağlayan işletmelere teşvik verildiğini de aktaran Kütükcü, şunları söyledi: "MYK Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanıyor. İşveren sigorta prim desteği belgenin zorunluluk kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm MYK Belgeli kişileri kapsıyor."

Konya Sanayi Odası tarafından kurulan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten Ahitürk Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi’ne (0332) 503 37- 77 No’lu telefondan ve http://ahiturk.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.