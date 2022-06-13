Kovalamaca sırasında araçtan 6 tane silah atan şüpheliler tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca sırasından şüpheliler tarafından araçtan atılan 6 tabanca ekipler tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir araca dur ihtarında bulundu. Şüphelilerin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bir süre yaşanan takibin ardından durduran araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kovalamaca sırasında şüphelilerin araçtan attığı 6 adet tabancayı bularak el koydu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 kutu tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.