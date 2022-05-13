banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor

KOSKİ taşkın riskine karşı kombine araçlarla kanal temizliği yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebekelerinin arıza olmadan daha sıhhatli çalışması, herhangi bir tıkanmaya meydan verilmemesi, yağışlı havalarda yaşanması muhtemel taşkınların önlenmesi ve kanalizasyon şebekelerinin ömrünü uzatmak amacıyla kombine kanal açma araçlarıyla temizlik çalışmaları yapıyor.

KONYA 13.05.2022, 13:46
KOSKİ taşkın riskine karşı kombine araçlarla kanal temizliği yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebekelerinin arıza olmadan daha sıhhatli çalışması, herhangi bir tıkanmaya meydan verilmemesi, yağışlı havalarda yaşanması muhtemel taşkınların önlenmesi ve kanalizasyon şebekelerinin ömrünü uzatmak amacıyla kombine kanal açma araçlarıyla temizlik çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebekelerinin sağlıklı çalışması ve yağışlı havalarda muhtemel taşkınların önlenmesi amacıyla kombine araçlarla kanalizasyon temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon şebekelerini yüksek basınç ve yüksek vakum özelliğine sahip özel araçlarla tamamen temizleyen KOSKİ, temizlik çalışması yapılan şebekelerin içini kanal içi görüntüleme aracı ile görüntüleyerek gerek temizliğinin tam yapılıp yapılmadığına gerekse şebekenin ıslah gerektirip gerektirmediğine de bakıyor. Bir yıl içerisinde kombine kanal araçlarıyla 2 bin 687 adet arıza mahalline intikal eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 814 adet yağmursuyu rögarı ve 4 bin 727 adet kanalizasyon muayene bacası temizliği yaptı. Ayrıca 96 bin 823 metre kanalizasyon şebekesinde de temizlik yapan KOSKİ ekipleri, 422 adet kanalizasyon şebekesi arızasını da bu araçlar ile aynı süre içerisinde giderdi.

Kötü kokular azaltılıyor, tıkanıklıklar gideriliyor

Konya merkez ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan ilçelerde hizmet vermek üzere kullanılan kombine kanal açma araçları, aynı zamanda kanalizasyon şebekelerinin rutin temizlik çalışmalarını da yapıyor. Yapılan temizlik sayesinde, şebekelerin arıza olmadan daha sıhhatli çalıştırılması, herhangi bir tıkanmaya meydan verilmemesi ve yağışlı havalarda yaşanan taşkın problemlerinin azaltılması sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra Konya’nın düz bir arazi üzerinde bulunması ve şebeke eğimlerinin de az olması sebebiyle, özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular da yapılan temizlik çalışmaları sayesinde azaltılıyor. Yağışlı havalarda cadde ve sokaklarda biriken sulardan dolayı halkın mağdur olmaması için rögar temizliklerini üç ekiple, kombine türü kanal açma araçlarıyla gerçekleştiren KOSKİ, yağmur suyu rögarlarının haznelerindeki temizliğin akabinde bağlantı hatlarını da basınçlı suyla temizleyerek, varsa tıkanıklıkları gideriyor.

Katı atıklar şebekeye zarar veriyor

KOSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Yağmur suyu rögarlarının akışkanlığını bozacak taş, kum, çakıl, plastik malzeme gibi şebekelerin tıkanmasına neden olabilecek katı atıkların rögarlara ve kanalizasyona atılmaması gerekiyor. Yağmur suyu rögarlarının ve kanalizasyon şebekesinin uzun ömürlü ve daha sıhhatli çalışması; taşkınlar, geri tepmeler gibi olumsuzluklardan dolayı meydana gelebilecek mağduriyetlerin minimize edilmesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ALO 185 ihbar hattına bilgi vermeleri büyük önem arz ediyor” şeklinde uyarıda bulundu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
22°
açık