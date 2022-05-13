KOSKİ taşkın riskine karşı kombine araçlarla kanal temizliği yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebekelerinin arıza olmadan daha sıhhatli çalışması, herhangi bir tıkanmaya meydan verilmemesi, yağışlı havalarda yaşanması muhtemel taşkınların önlenmesi ve kanalizasyon şebekelerinin ömrünü uzatmak amacıyla kombine kanal açma araçlarıyla temizlik çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon şebekelerinin sağlıklı çalışması ve yağışlı havalarda muhtemel taşkınların önlenmesi amacıyla kombine araçlarla kanalizasyon temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon şebekelerini yüksek basınç ve yüksek vakum özelliğine sahip özel araçlarla tamamen temizleyen KOSKİ, temizlik çalışması yapılan şebekelerin içini kanal içi görüntüleme aracı ile görüntüleyerek gerek temizliğinin tam yapılıp yapılmadığına gerekse şebekenin ıslah gerektirip gerektirmediğine de bakıyor. Bir yıl içerisinde kombine kanal araçlarıyla 2 bin 687 adet arıza mahalline intikal eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 814 adet yağmursuyu rögarı ve 4 bin 727 adet kanalizasyon muayene bacası temizliği yaptı. Ayrıca 96 bin 823 metre kanalizasyon şebekesinde de temizlik yapan KOSKİ ekipleri, 422 adet kanalizasyon şebekesi arızasını da bu araçlar ile aynı süre içerisinde giderdi.

Kötü kokular azaltılıyor, tıkanıklıklar gideriliyor

Konya merkez ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan ilçelerde hizmet vermek üzere kullanılan kombine kanal açma araçları, aynı zamanda kanalizasyon şebekelerinin rutin temizlik çalışmalarını da yapıyor. Yapılan temizlik sayesinde, şebekelerin arıza olmadan daha sıhhatli çalıştırılması, herhangi bir tıkanmaya meydan verilmemesi ve yağışlı havalarda yaşanan taşkın problemlerinin azaltılması sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra Konya’nın düz bir arazi üzerinde bulunması ve şebeke eğimlerinin de az olması sebebiyle, özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular da yapılan temizlik çalışmaları sayesinde azaltılıyor. Yağışlı havalarda cadde ve sokaklarda biriken sulardan dolayı halkın mağdur olmaması için rögar temizliklerini üç ekiple, kombine türü kanal açma araçlarıyla gerçekleştiren KOSKİ, yağmur suyu rögarlarının haznelerindeki temizliğin akabinde bağlantı hatlarını da basınçlı suyla temizleyerek, varsa tıkanıklıkları gideriyor.

Katı atıklar şebekeye zarar veriyor

KOSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Yağmur suyu rögarlarının akışkanlığını bozacak taş, kum, çakıl, plastik malzeme gibi şebekelerin tıkanmasına neden olabilecek katı atıkların rögarlara ve kanalizasyona atılmaması gerekiyor. Yağmur suyu rögarlarının ve kanalizasyon şebekesinin uzun ömürlü ve daha sıhhatli çalışması; taşkınlar, geri tepmeler gibi olumsuzluklardan dolayı meydana gelebilecek mağduriyetlerin minimize edilmesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ALO 185 ihbar hattına bilgi vermeleri büyük önem arz ediyor” şeklinde uyarıda bulundu.