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KOSKİ mobil muhtar bilgi hattı devreye alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, muhtarların verdikleri hizmetleri kolaylaştırmak ve talepleri muhataplarına en sağlıklı ve verimli yoldan iletmesine olanak sağlamak amacıyla Muhtar Bilgi Hattı’nı KOSKİ Mobil Uygulamasına ekledi.

KONYA 16.01.2022, 14:15
KOSKİ mobil muhtar bilgi hattı devreye alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, muhtarların verdikleri hizmetleri kolaylaştırmak ve talepleri muhataplarına en sağlıklı ve verimli yoldan iletmesine olanak sağlamak amacıyla Muhtar Bilgi Hattı’nı KOSKİ Mobil Uygulamasına ekledi.

KOSKİ Mobil Muhtar Bilgi Hattı ile artık muhtarlar, mahallelerinde yaşanması muhtemel arıza ve su kesintilerini anlık olarak KOSKİ ekipleriyle paylaşıp, anlık geri dönüş alabilecekler. Konya Büyükşehir Belediyesi, muhtarların yükünü azaltırken işlerin daha hızlı gerçekleşmesine katkı sağlamak üzere teknolojiyi de en verimli şekilde kullanıyor. Bu kapsamda arıza ve su kesintisi konularında muhtarların anlık bilgi girişi yapabilecekleri KOSKİ Mobil Muhtar Bilgi Hattı’nı devreye alan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, muhtarların cep telefonlarına indirerek kullanabilecekleri sistem sayesinde sorunları daha hızlı çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Muhtarların hizmet kalitesini artıracak

Konuyla ilgili KOSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından, ilk etapta Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan muhtarların katıldığı bir toplantı gerçekleştirerek sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Demet, “Malumlarınız üzere KOSKİ olarak hem webten hem de cepten vatandaşlarımıza online hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız, çok yoğun bir şekilde kullanılan mobil uygulama ile KOSKİ’ye gelmeden, oturdukları yerden her türlü işlemlerini yapabilmektedirler. Siz değerli muhtarlarımızın da arıza ve su kesintileriyle ilgili konuları ivedilikle iletebilmeniz ve mahallenizde olup biteni daha rahat takip edebilmeniz; akabinde de sağlıklı geri dönüş alabilmeniz için mobil uygulamamızda KOSKİ Mobil Muhtar Hattı’nı ekledik” dedi.

Anlık geri dönüş sağlanabilecek

Muhtar Bilgi Hattı’na Mobil uygulama üzerinden bağlanılabildiğini vurgulayan Demet, “Cep telefonunuza indireceğiniz KOSKİ Mobil uygulamamız sayesinde mahallenizdeki arıza ve kesintileri hem konum hem fotoğraf ekleyerek KOSKİ’ye anında gönderebileceksiniz. Arıza bittiğinde ise KOSKİ, arızanın tamamlandığına dair kısa mesajla sizi bilgilendirecek. Ayrıca mahallenizdeki herhangi bir noktada meydana gelen kesinti veya arıza da hem çalışma başlarken hem de arıza giderildiğinde cep telefonunuza bilgi mesajı olarak gönderilecek. Bu konuda sizden istirhamımız kıt olan su kaynaklarını korumamızda bizlere destek olmanız, mahallenizde gördüğünüz bir arıza veya aksaklığı bizimle anlık olarak paylaşmanız ve kültürümüzde medeniyet olarak nitelendirilen suyun bir damlasının bile israf edilmemesi konusunda bizimle işbirliği yapmanızdır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra KOSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yaşar İncikli, sistemin çalışma prensiplerini ve teknik detaylarını muhtarlara yaptığı sunumla anlattı.

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