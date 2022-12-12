KOSKİ Akşehir’de sürdürülebilir su yönetimi için protokol imzaladı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Akşehir’de su yönetiminin genel etkililiğini ve verimini arttırmak, sürdürülebilir bir su şebekesi ile sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak amacıyla yeni bir çalışmaya hazırlanıyor.

Protokolü imzalanan proje çerçevesinde; Akşehir ilçesi ve bölgede bulunan yerleşim yerlerinde dağıtım şebekesi rehabilitasyonu, su rezervuarı inşaatı, su temini ve yeni su şebeke hattı gibi geniş detaylı bir çalışma yürütülecek. Bu çerçevede Akşehir ilçesinde su yönetiminin genel etkililiğini ve verimini arttırmak, sürdürülebilir bir su şebekesi ile sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak amacıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında protokol imzalandı. Sürdürülebilir bir su şebekesi ile Akşehir ilçesi sakinlerine daha sağlıklı su hizmeti sunmak ve su sektöründe AB ve Türkiye kalite standartlarına ulaşmak için modern bir su yönetim sistemi kurmayı hedefleyen KOSKİ, Akşehir ilçesi ve civardaki yerleşim yerlerinde su yönetiminin genel etkililiğini ve verimini artıracak.

"KOSKİ, mevcut içme suyu dağıtım şebekesini de rehabilite edecek"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, proje çerçevesinde mevcuttaki içme suyu temin sistemini rehabilite edecek. Ayrıca yeni su temin sistemi kurmak üzere gelir getirmeyen su oranlarını minimize edecek proje tesislerinin sürdürülebilir bir şekilde işlemesini sağlayacak olan KOSKİ, mevcut içme suyu dağıtım şebekesini de rehabilite edecek. İmzalanan sözleşme çerçevesinde uygulanacak projeyle Akşehir’de hizmete sunulan su miktarını arttırmak ve su temin sisteminin niteliğini iyileştirmek amaçlanıyor.