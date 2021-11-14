KOSKİ afet eğitimi hazırlık günü etkinliği düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) KOSKİ Genel Müdürlüğü, personeline 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla farkındalık eğitimi verdi.

AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, afet anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarını daha donanımlı hale getirmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak, modern ve günümüz şartlarına entegre bir personel yapısı oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde personeline 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla farkındalık eğitimi organize eden KOSKİ Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Amirliği ve Eğitim Şube Müdürlüğü, afet anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gereken müdahaleleri aktardı. KOSKİ Genel Müdürlüğü’nde görev yapan ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin de katılımıyla AFAD İl Müdürlüğü konferans ve eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD Eğitim Şube Müdürü Süleyman Uslu sunum yaptı.

“En büyük afet susuzluktur”

31 çeşit afet türü olduğuna dikkat çeken Uslu, dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bilinen en korkunç afetler denilince ilk akla sel, deprem ve çığ gibi doğa olayları gelir. Fakat en büyük afet, susuzluktur. Çünkü su, alternatifi olmayan tek maddedir. Tüm canlılar için en gerekli madde sudur. Dolayısıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü’yle Afet Eğitimi Hazırlık Günü’ne özel bir etkinlik yapmak bu yönüyle daha da anlam kazanmış oluyor” dedi.

“Konya fay hatları olan bir şehir”

Konya’nın her ne kadar deprem bölgesi olarak bilinmese de geçtiğimiz hafta yaşanan 5.1 şiddetindeki depremin tedbirleri daha da artırmak gerektiğinin bir habercisi olduğu hatırlatan Uslu, “Asla bizim başımıza gelmez diye düşünmeyin. Konya, aslında fay hatları olan bir şehir. Özellikle Ilgın, Akşehir gibi ilçelerimiz önemli risk bölgeleri. Konya’nın yapısına baktığımız zaman bölgede 6-6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylarımız var. Bu yüzden her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Ev alırken önce dayanıklılığına bakın"

Ev alırken veya kiralarken öncelikle bakılması gerekenin meskenin depreme dayanıklılık durumu olduğunu belirten Uslu, “Bizler daha çok ev alırken metrekaresine, ev düzenine, dış görünümüne bakıyoruz. Halbuki ilk bakılması gereken evin sağlamlığı, dayanıklılığı. Kolonların ne kadar dirence dayanıklı olduğu evin metrekaresinden de dış güzelliğinden de daha önemli” şeklinde konuştu.