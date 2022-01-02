KOSKİ 2021 yılında 141 bin 926 arızaya müdahale etti

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri, 7/24 herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. İşçiler, yazın kavurucu sıcaklarına, kışın dondurucu soğuklarına aldırmadan vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışıyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde KOSKİ ekipleri, 141 bin 926 arızaya müdahale etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, alanında uzman ekipleriyle sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim birimlerinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun en başarılı uygulayıcısı olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de en geniş coğrafyaya sahip il olan Konya’nın modern, gelişmiş ve örnek bir görünüme kazanması için yoğun mesai harcıyor. Merkez ve ilçelerde su arıza, kanal arıza ve kuyu suyu elektrik arızası durumunda eksi 20 dereceye varan hava şartlarında bile abonelerin mağdur olmaması için görevini aksatmadan çalışan işçiler, hem arızayla hem de soğuk havayla mücadele ediyor.

KOSKİ arıza ekipleri 7/24 görev başında

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde KOSKİ Su Şebekeleri Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü Su Arıza ekipleri, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde toplam 10 bin 669 arızaya, Kanal İşletme Şube Müdürlüğü Kanal Arıza ekipleri 22 bin 451 kanal arızasına, Mekanik ve Elektrik Şube Müdürlüğü ekipleri ise 3 bin 669 kuyu suyu elektrik arızasına müdahale etti. 2021 yılında KOSKİ bölge müdürlükleri tarafından 28 ilçede 53 bin 309 su, 22 bin 919 kanal ve 6 bin 210 elektrik arızası giderdi. Sayaç İşleri Şube Müdürlüğü ise muhtelif sebeplerle 2021 yılında toplam 123 bin 620 sayaç değiştirdi. Arıza nedeniyle toplam 8 bin 422 adet sayaca müdahale eden sayaç arıza ekipleri, patlak nedeniyle 14 bin 277 adet sayaç değiştirdi. Böylelikle Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri 2021 yılı içerisinde toplam 141 bin 926 arızayı gidermiş oldu.

Donan sayaca sıcak su dökmeyiniz

Donan sayaç, abone şube yolu ve kolon çıkış borularının vatandaşlar tarafından sıcak su dökülerek veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, musluk ve su borularının patlamasına, maddi hasarın artmasına sebebiyet verebiliyor. Bu çerçevede Çok soğuk havalarda şebekede durağan suyun olmaması gerektiğini bildiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tatlı su çeşmelerinin de kullanıldıktan sonra bir miktar açık bırakılmasının, kesintisiz hizmetin aksamaması için faydalı olacağını duyurdu.

Su sayaç muhafazasına dikkat

Sayaç donmaları karşısında vatandaşların sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, ALO 185 hattına bildirmeleri konusunda uyaran KOSKİ, kış aylarında sayaçların nasıl korunacağı ile ilgili de şu bilgileri paylaştı: “Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızıyor veya damlıyorsa, abone numarası belirtilmek suretiyle KOSKİ’ye bildirilmelidir. Çok şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır. Abonelerce tedbir alınmaması halinde; soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve onarımının pahalı olacağı, hatta gövdesi patlayan sayacın tamir imkânı olmayıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır” denildi.