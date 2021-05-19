Korona virüsten ölen tıp öğrencisi Merve Mercan’ın anısına fidan dikimi yapıldı

Konya’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan adına öğrencisi olduğu Selçuk Üniversitesi kampüsüne kazandırılacak olan parka ilk fidan dikimi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan, Temmuz ayında korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. 45 gün tedavi altında tutulan ve 40 gün yoğun bakımda kalan Mercan, 10 Eylül’de hayatını kaybetti. Selçuklu Belediyesi tarafından Merve Mercan adına Selçuk Üniversitesi kampüsüne kazandırılacak parkın ilk fidan dikimi programı yapıldı. Etkinlikte parkta Merve Mercan ve öğretim elemanlarının adlarına fidan dikildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, SÜ Kampüs Camisi ve rektörlük binası arasında yapılacak olan park alanında yapılan programda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, "Atatürk ve onunla birlikte silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 102 yıl önce başlatılan bir zaferin gençlere armağan edilmiş olmasının heyecanını bizler de bugün sizlerle yaşıyoruz. Bu anlamlı günde istedik ki genç arkadaşlarımızla salgın sürecinde hayatını kaybetmiş, bu ülke için çalışan, emek veren genç arkadaşımız Merve Mercan’ın adının verileceği parkı hem ziyaret edelim hem de hayat bulacak fidanları dikelim arzusuyla buradayız" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise "SÜ kampüs alanında başladığımız Merve Mercan Parkının ilk fidan dikim etkinliğini genel başkan yardımcımız ile birlikte yapmış olacağız. 19 Mayıs için Merve Mercan anısına burada güzel bir etkinliği gerçekleştirmiş olacağız. Korona virüs sürecinde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Merve Mercan genç bir kardeşimizdi, tıp öğrencisiydi. SÜ’de öğrenim görüyordu. Bizim için çok büyük kayıp” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının isimlerinin verildiği fidanları dikti.