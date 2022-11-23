Köpeğe çarpan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (30) idaresindeki 06 UG 675 plakalı otomobil, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü H.K. ile araçta bulunan M.B. (22) ve M.P. (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü H.K.’nin yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.