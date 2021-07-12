Konya’nın ilk güvenli kampüsü, KTO Karatay Üniversitesi oldu

Türk Standardları Enstitüsü tarafından “Güvenli Kampüs Belgesi” almaya hak kazanan Konya’daki ilk üniversite olan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in da katılım sağladığı törenle belgesini aldı.

KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Güvenli Kampüs Belgelendirme Töreni”ne KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile beraberindeki heyet, KTO Karataylı akademisyen ve idari çalışanlar katıldı.

Ahilik sistemiyle özleşen kalite ve standart çerçevesi

Törenin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmiş öğretim programı sunarak bilime katkı sağlamayı amaçlayan KTO Karatay Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olma hedefine gün geçtikçe daha da yaklaşmaktadır. Bu hedefe ulaşma doğrultusunda fiziki-beşerî yatırımları ile kalite çalışmalarına ağırlık veren KTO Karatay Üniversitesi, başarı belgelerine bir yenisini daha eklemiştir” dedi.

Gelişimini hızla devam ettiren dinamik bir üniversite olmanın, kurumsallaşma ihtiyacını da beraberinde getirdiğini aktaran Başkan Öztürk; “Kalite yönetim sistemi ve sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen üniversitemizin kalite yolcuğu 2017 yılında başladı. KTO Karatay Üniversitesi, sürekli iyileştirme ve geliştirme politikalarını belirlemiş, bu politikaları tüm yönetim ve çalışanları ile içselleştirmiştir. Yapılan kalite çalışmalarının kuruma ve kurumsallaşmaya olan olumlu etkileri tüm alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu düstur ile daha iyiye ulaşmak için verilen gayret arttırılarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarında, kalite yönetimine verdikleri öneme değinen ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’e teşekkür eden Başkan Öztürk; “Kültürümüzde insanı ön plana alan Ahilik sisteminde olduğu gibi kalite ve standardı, insan hayatına verilen önem çerçevesinde değerlendirmekte ve önemsemekteyiz. Bu açıdan KTO Karatay Üniversitesi olarak, kalite ve standart konularına ayrı bir önem vermekte ve çalışmalarımızı buna göre şekillendirmekteyiz. Kurum olarak bugüne kadar iş birliği içinde çalıştığımız Türk Standartları Enstitüsü’nün büyük desteklerinden ötürü başta Başkanımız Prof. Dr. Adem Şahin olmak üzere TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım ve tüm koordinatörlük ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite tercihinde ‘Güvenli Kampüs Belgesi’ avantaj sağlayacak

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk’ün ardından konuşmalarını gerçekleştiren Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, KTO Karatay Üniversitesi’nin önemine değinerek “Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, bir üniversite olmanın ötesinde ismiyle, faaliyetleriyle de bizim için oldukça önem taşımaktadır. Anadolu’nun ilk vakıf yükseköğretim kurumlarından Karatay Medresesi’nden ismini almasının yanı sıra Konya Ticaret Odası’nın vizyonu ile daha özel hale gelmiştir. KTO Karatay Üniversitesi, kalite yönetim sistemleri ile ilgili konulara hazırlıklı ve yatkın olduğu için bu tür modelleri hayata geçirirken hızlı aksiyon almış ve Güvenli Kampüs Belgesi alan Konya’daki ilk üniversite olmuştur. Yaklaşan üniversite tanıtım döneminde adaylara kapılarını açacak olan üniversitelerin hem velilere hem de öğrencilere bu belgeyi sunmaları daha güvenilir bir ortam oluşturacaktır” dedi.

TSE Başkanı Adem Şahin’den KTO Karatay Üniversitesi’ne övgü

Başkan Şahin, konuşmasını “Konya, İç Anadolu Bölgesi’nin sanayi merkezi konumundadır. Mesleki eğitim alanında ihtiyaç duyulan her şeye KTO Karatay Üniversitesi’nin cevap verme gayreti içerisinde olması ve bunu da layıkıyla gerçekleştirmesi çok önemli bir faktör. Daha nice yeniliklere ve başarılara imza atacaklarına inandığım KTO Karatay Üniversitesi’ne ‘Güvenli Kampüs Belgesi’nin de hayırlı olmasını diliyorum” sözleri ile bitirdi.

Program, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve Rektör Prof. Dr. Bayram Sade’ye, belge takdimi ile sona erdi.