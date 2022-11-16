Konya’nın ilk E-Spor Merkezi’nde eğitimler başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından MEGA projesi çerçevesinde hayata geçirilen Konya’nın ilk E-Spor Merkezi, Youtube Akademi, Dijital Oyun Tasarım Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nde eğitimler başladı.

Meram Belediyesi’nin Yeni Nesil Eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi çerçevesinde Konya’nın ilk E-Spor Merkezi, YouTube Akademi, Dijital Oyun Tasarım Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nde eğitimler başladı. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde faaliyete geçen akademide gençlere uzman öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor. Yine Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nin içerisinde öğrencilere yönelik Cebir Atölyesi, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Mimari ve Sanat Atölyesi, Bilim ve Fen Atölyesi, Kariyer Atölyesi, Dil Atölyesi, Maker Atölyesi, Müzik Atölyesi ve Diksiyon Eğitimi gerçekleştiriliyor.

“Gençlerimize yeni ufuklar açıyoruz”

Gençlere yönelik yapılan yatırımların değerine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi alanlarına yönelik çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Yeni Nesil Eğitim diyerek hayata geçirdiğimiz MEGA ile nesillerimizin başarılı bireyler olarak yetişmesi adına E-Spor Merkezi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nde eğitimlerimize start verdik. MEGA ile nesillerimizin hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Meram’da ve Konya’da yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz, ortaya koyduğumuz projelerle, büyük hedeflere ve hayallere hep birlikte koşuyorlar. Konya’nın ilk E-Spor Merkezi, YouTube Akademi, Dijital Oyun Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi de gençlerimize yeni ufuklar açmak üzere hayat buldu” dedi.

Eğitimler 1 ila 3 ay arasında sürecek

Konya’nın ilk E-Spor Merkezi ile Youtube Akademi, Dijital Oyun Tasarım Atölyesi ve KOP Yeni Nesil Öğrenme Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezimizde başlayan eğitimler branşlara göre 1 ay ile 3 ay arasında devam edecek. E-Spor Merkezimizde gençlerimizin bilgi ve teknolojilerin kullanımı ile zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirdiği bir faaliyet alanımız var. Proje çerçevesinde ayrıca, geniş kitleler tarafından benimsenerek popüler bir mecraya dönüşmüş Dijital Oyun Tasarım Atölyesi, Aylık 1,9 milyar ziyaretçisi ve 5 milyar izlenen videosu bulunan YouTube’da yaşanan müthiş yarışta gençlerimizi öne çıkarmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Yine KOP desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nde robotik kodlamadan diksiyon eğitimine, cebir atölyesinden müzik derslerine kadar bir çok alanda çocuklarımız kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Temennimiz, aldıkları eğitimlerin ardından evlatlarımızın ülkemize faydalı, başarılı bireyler olarak yetişmesi” diye konuştu.

MEGA çerçevesinde aldıkları eğitimin kendilerine önemli katkılar sağladığını ifade eden öğrenciler ise, kariyerleri doğrultusunda bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.