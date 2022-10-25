Konya’nın İlk E-Spor Merkezi açıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin Yeni Nesil Eğitim Projesi MEGA bünyesinde Konya’nın ilk E-Spor Merkezi’nin de aralarında bulunduğu YouTube Akademi, Dijital Oyun Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Konya’nın ilk E-Spor Merkezi Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde hayat buldu. E-Spor Merkezi ile birlikte YouTube Akademi, Dijital Oyun Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’nin de açılışının yapıldığı törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, KOP Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Meram Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Gençlerimiz, yatırımlarımızla geleceğe koşuyor”

Törenin açılış konuşmasını yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, E-Spor ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezleri ile YouTube Akademisi’nin ve Dijital Oyun Atölyesi’nin Türkiye’nin, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmasında en kritik rollerden birinin de dijital dünya olduğu düşüncesinden doğduğunu belirtti. Sadece ülkemizi değil, yaşadığımız şehri ve ilçeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ancak çağın gereksinimlerine uygun, kaliteli, nitelikli ve en modern teknolojiyle donanmış bir eğitim sistemiyle taşıyabileceğimiz şüphe götürmeyen bir gerçek olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, “Meram’da ve Konya’da yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz ortaya koyduğumuz projelerle, büyük hedeflere, büyük ideallere ve büyük hayallere hep birlikte koşuyorlar. Bugün itibariyle Konya’nın ilk E-Spor Merkezi, YouTube Akademi, Dijital Oyun Atölyesi ve Yeni Nesil Öğrenme Merkezi de gençlerimize yeni ufuklar açmak üzere hayat buldu” diye konuştu.

“Bu eğitimler, meram gençliğini dijital yarışta öne geçirecek”

Konya’nın ilk E-Spor Merkezi ile Youtube Akademi, Dijital Oyun Tasarım Atölyesi ve KOP Yeni Nesil Öğrenme Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Yeni nesil bir spor branşı olan E-Spor, gençlerimizin bilgi ve teknolojilerin kullanımı ile zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirdiği bir faaliyet alanıdır. Proje çerçevesinde ayrıca, geniş kitleler tarafından benimsenerek popüler bir mecraya dönüşmüş, Dijital Oyun Tasarım Atölyesi, Aylık 1,9 milyar ziyaretçisi ve 5 milyar izlenen videosu bulunan YouTube’da yaşanan müthiş yarışta gençlerimizi öne çıkarmak amacıyla eğitimler vereceğimiz Youtube Akademi ve KOP ile birlikte vücut bulan Yeni Nesil Öğrenme Merkezi’mizi de açıyoruz. Projenin Meramımıza kazandırılmasında KOP Başkanlığı döneminde desteğini esirgemeyen Mahmut Sami Şahin’e ve yatırımın hayat bulmasında katkı veren KOP Başkan Vekilimiz ile tüm KOP çalışanları ve Milli Eğitim camiasına ilçem ve ilçe gençliğim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tesis gençlerimizi geleceğe hazırlayacak”

KOP idaresinin 642 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulduğunu hatırlatan KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, idare olarak 8 il ve 89 ilçede kamu yatırımlarını desteklediklerini ifade ederek, “Bu şehirlerde ve ilçelerdeki bölgesel farklılıkları gidermek adına ihtiyaç duyulan yatırımları gerçekleştirmek üzere finansal destekler sunmaya çalışan bir kurumuz. Bu çerçevesinde yaptığımız tüm yatırımların temelinde de insan odaklı olmamız vardır. Yapılan her yatırımın esası insandır. Eğer beşeri sermayenizi güçlendiremezseniz, gençleri geleceğe hazırlayamazsanız yatırımların da bir anlamı kalmaz. İşte Meram Belediyesi ile birlikte çok güzel bir uyum içinde bu önemli tesisi Meram’a kazandırdık. Bu tesiste gerçekleşecek eğitimler gençlerimizi geleceğe hazırlayacak. Biz üzerimize düşeni yaptık, şimdi sıra burayı en güzel şekilde değerlendirecek olan gençlerimizde” diye konuştu.

“Gençlerin bu güzel tesisleri dolu dolu kullanması gerekiyor”

Sözlerine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a ve yeni donanımıyla bu tesisin kazandırılmasında payı olan KOP İdaresi’ne teşekkür eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, Meram Belediyesi’nin tüm imar çalışmalarının yanında diğer taraftan da gençliğin ve neslin ihyası için yoğun bir çalışma sergilediğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı camiası ile öğretmenler ve öğrenciler için çok güzel bir tesisin açılışını ve eğitimlerin başlangıcını gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise hükümetin ve Milli Eğitim Bakanlığının gençler için pek çok yatırım yaptığını hatırlattı.

Konuşmasına Hazreti Mevlana’nın ‘Dün dünde kaldı cancağızım. Artık yarına dair yeni şeyler söylemek lazım’ sözleriyle başlayan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan’da tesiste gerçekleştirilecek eğitimlerin yarına dair ve geleceğe bakan önemli bir yatırım olarak değerlendirdi.

“Meram Belediyesi eğitim yatırımlarının lokomotifi oldu”

Böyle nitelikli bir tesis ile fiziki ve dijital altyapının gençlerin hizmetine sunulmuş olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Belediyesi’nin önceki eğitim yatırımlarında olduğu gibi yine bu işin de lokomotifi olduğunun altını çizerek Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Eğitimin ülkenin güvencesi olduğunu ifade eden Vali Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Eğitim, gelişmemizin lokomotifi, geleceğimizin güvencesidir. Hem bireysel hem de şehrimizin ve toplumumuzun ilerleyişinde olmazsa olmazımızdır. Maddi ve manevi kalkınmamızın temeli eğitimdir. Değişen ve dönüşen dünyada, klasik eğitim yöntemleri dışında yeni güncel eğitim teknolojilerini yakalamaya çalışan toplumlar avantajlı duruma geçiyor. Bu yönüyle Milli Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde yerel yönetimlerimizin bu işe önderlik etmesi çok önemli ve anlamlıdır. Bu yatırım çocukların ve gençlerin dünyasını yakalamak adına çok önemli ve çok anlamlı bir çalışma oldu. Meram Belediyemiz, bu güzel hizmeti KOP ve Milli Eğitim ile birlikte hayata geçirdiler, yine çok iyi bir organizasyon ortaya koydular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimize tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından YouTubeAkademi, Dijital Oyun Atölyesi, Yeni Nesil Öğrenme Merkezi ve Konya’nın ilk E-Spor Merkezi’nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.