Konya’nın ilçelerinde yağış bereketi

Konya’da etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Konya’nın bazı ilçelerinde geride kalan Nisan ayında beklenen yağmurların istenilen ölçüde gelmemesi üzerine yağmur duaları yapılmaya başlanırken, bazı ilçelerde yağışlar memnuniyet yaşattı. Konya’da son 5 gün içerisinde birçok ilçede aralıklarla yağışlı hava sürerken, Konya’nın en fazla yağmur alan ilçeleri arasına Hüyük de girdi. Meteoroloji verilerine göre, Hüyük’te son 5 günde metrekareye düşen toplam yağmur miktarı 19,3 kilograma ulaştı. Beyşehir ilçesi de yağışlı havadan nasibini alırken 5 günde metrekareye düşen toplam yağmur miktarı 8 kilogram oldu.

Derebucak’ta ise aynı günlerde metrekareye düşen yağış miktarı 2,9 kilogram seviyelerinde kaldı.

Konya’da en fazla yağış alan bölgelerin başında Derbent Aladağ gelirken, 5 günde metrekareye düşen yağış miktarı bu alanda 30 kilogram oldu.

Konya’nın gün gün en fazla yağış alan ilçeleri ise şöyle oldu: “29 Nisan: Derbent 12,9 kilogram, 30 Nisan Çeltik 2,5 kilogram, 1 Mayıs Ereğli 18,6 kilogram, 2 Mayıs Meram Kayhüyük 2,1 kilogram, 3 Mayıs Derbent Aladağ 11,8 kilogram.”