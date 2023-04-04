Konya’nın ihracatı Mart ayında yüzde 8,09 artarak 309,7 milyon dolar oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya’nın ihracatı Mart ayında yeniden artışa geçti. Türkiye’nin ihracatının yüzde4,4 arttığı Mart’ta Konya’nın yüzde 8,09 artarak 309,7 milyon dolar oldu. 2023 yılı ilk çeyrek ihracatımız da yüzde 3,94 artarak 799 milyon dolara ulaştı. Çalışarak ihracata katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023’ün Mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla, 23,6 milyar dolar ihracat yaparken, Konya yüzde 8,09 artışla 309 milyon 763 bin 132 dolar ihracat yaptı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “2022 yılında 3,26 milyar dolar seviyesine gelen ihracatımız, 2023 yılına da artışla başlamıştı. Ocak ayında yüzde 16,1 artan ihracat, şubat ayında depremlerin etkisi ile azalma kaydetmişti. Mart ayı ile birlikte ihracatımızın yeniden artışa geçtiğini görmekteyiz. 2023 yılının Ocak ayında 249,8 milyon dolar, Şubat ayında 239,4 olan Konya’nın aylık ihracatı, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,09, geçen aya göre de yüzde 29,39 artarak 309,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Mart ayında il bazında Türkiye ihracatından yüzde 1,48 pay alan Konya, en yüksek ihracat yapan iller arasında 10. sırada yer almıştır. 2023 yılı ilk üç aylık ihracat rakamımız da yüzde 3,94 artarak 799 milyon dolara ulaşmıştır. Dış ticarette yeni hedeflerimizde ilerlediğimiz 2023 yılında istenilen ihracat artışını gerçekleştirmek için tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Mart ayında, çalışarak ihracat artışına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.