Konya’nın ihracatı 2022’ye de artışla başladı

Ocak ayında 216,01 milyon dolar ihracat yapan Konya, yüzde 6,9 oranında artış sağladı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “2022’de de hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021’in Ocak ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya, Ocak ayında 216 milyon 5 bin 660 dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 6,9 seviyesindedir. Tarihimizin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımız 2021’in ardından 2022’in ilk ayında yakaladığımız yüksek ihracat rakamı daha yüksek oranda yıllık ihracat rakamlarına ulaşacağımızı göstermektedir. 2022’de de hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.