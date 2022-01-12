Konya’nın 9 ilçesinde eğitime kar tatili

Konya’nın 9 ilçesine yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Konya’da yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük, Ahırlı, Akören, Bozkır, Yalıhüyük, Derebucak, Taşkent ve Hadim ilçelerinde eğitime bugün itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Seydişehir, Hüyük, Ahırlı, Akören, Bozkır, Yalıhüyük, Derebucak, Taşkent ve Hadim ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü ilk, orta, lise tüm okullarımız, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim kursları, tüm özel resmi kurslar ile işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerimiz için ve engelli ve hamile çalışanlar için ilçe hıfzıssıhha kurullarınca tatil kararı alınmıştır. Okullarımız uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkez Selçuklu ilçesi Tepekent ve Başarakavak Mahallelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.