Konya’nın 2 ilçesinde orman yangını gönüllüleri eğitimleri başladı

Konya’nın orman köylerinde orman yangını gönüllü eğitimleri başladı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bazı orman köylerinde ‘orman yangını gönüllü’ eğitimleri verildi. Bu çerçevede Hüyük İlçesi Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında yer alan Çamlıca ve Selki mahalleleri ile Derebucak ve Kızıldağ Orman İşletme Şeflikleri sorumluluk alanındaki Durak ve Gencek mahallelerinde orman yangını gönüllüsü olabilmek için başvuru yapanlara "yangın gönüllüsü" eğitimleri verildi. Yangın gönüllülerine verilen eğitimlerde temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarının çıkış sebepleri, orman yangınlarına doğrudan veya dolaylı müdahale yöntemleri, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünce sorumluluk sahasındaki diğer mahallelerde toplam 421 kişiye aynı çerçevede eğitim verilmesinin planlandığı belirtilirken, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile eşgüdüm halinde verilen eğitimlerin süreceği kaydedildi.