Konya’nın 2 ilçesinde okullara kar tatili

Konya’nın 2 ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitime 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya’da kar yağış nedeniyle Ahırlı ve Derebucak ilçelerinde 17 Mart Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı ve Derebucak ilçelerinde, kar yağışının devam etmesi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek, meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı, önleyici tedbir olarak, 17 Mart Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.