Konyalı vatandaşlardan Hatay’daki deprem bölgesine yardım ve destekler devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yaraları sarmak için adeta seferber oldu. Selçuklu ilçesinde Deprem Yardımı Toplama Alanı olarak belirlenen Selçuklu Uluslararası Spor Salonu’na vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri Hatay’daki deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da adeta yardım seferberliği başlatıldı. Konya’da belediyelerin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşlar ve gönüllüler büyük destek verdi. 7’den 70’e her yaştan vatandaş Selçuklu’da da Deprem Yardımı Toplama Alanı olarak belirlenen Selçuklu Uluslararası Spor Salonuna adeta akın ederek getirdikleri yiyecek, içecek, giysi, elektrikli soba, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven gibi yardım malzemelerini yetkililere teslim etti. Belediye ekipleri ve gönüllüler tarafından koordine edilen çalışmalar neticesinde 7 tır malzeme Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Selçuklu Uluslararası Spor Salonu da sürdürülen yardım organizasyonunu yerinde takip ederek yardım tırlarını bölgeye yolcu etti.

“Yarlarımızı hep birlikte saracağız”

Millet olarak yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadığımızı ifade eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var ve yaralılarımız mevcut. Rabbim bu acıları tekrar göstermesin. Bölgedeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilmek adına tüm Türkiye ayakta. Konyalı hemşehrilerimiz de yardım için buraya yoğun bir şekilde geliyorlar. Allah’ın izniyle bu zor günleri de aşacak, yaralarımızı hızla saracağız. Yardım organizasyonuna emek veren belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Konya 7’den 70’e omuz omuza verdi, depremin yaralarını sarmak için birlik oldu”

Konya’nın depremden etkilenen vatandaşların yarasını sarmak için adeta seferber olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığımız çalışmalarla birlikte Selçuklu Belediyesi olarak 16 araç ve 28 personeli Hatay ilimize göndermiştik. Bununla birlikte burada Selçuklu Belediyesi Uluslararası Kapalı Spor Salonu’nda vatandaşlarımızın getirdikleri yardımları topluyoruz. Kıyafetler, giyecekler, battaniye yardımları, yine kuru gıdalar, tüketime hazır gıdalar, ayakkabılar, ısıtıcılar bunlar tek tek istifleniyor. Yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte AKOM koordinasyonunda buraya gelecek tıra ve kamyonlara, buradaki malzemeleri yükleyip hızlı bir şekilde Hatay ilimize intikalini inşallah sağlamış olacağız. Vatandaşlarımız yardım yapma noktasında çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Tüm vatandaşlarımız dışarıda kayıtlarını yaptırıyorlar ve buraya getirdikleri malzemelerini bize teslim ediyorlar. Burada tabii bizim özellikle hemşehrilerimizden bir ricamız var. Tamamen ambalajlı ve kullanılmamış ürünleri istiyoruz. Çünkü ikinci el ürünler geldiği zaman burada herhangi bir tasnif yapmamız mümkün değil. Bunları tasnif edip ayırmamız ve paketlememiz çok zor. Biz burada hızlı bir şekilde onların isteklerini yapalım ve Hatay ilimizi en hızlı şekilde ulaştırabileceğimiz koordinasyonda buradan yürütelim istiyoruz. Şu anda 80’in üzerinde hem gönüllülerimiz hem de belediye personelimizle birlikte burada bu gelen yardım malzemelerinin tasnifini ve koordinasyonunu yürütüyoruz. Biz depremle ilgili birlik beraberlik içerisinde hareket ederek inşallah en hızlı şekilde yardımları göndereceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan Büyükşehir Belediyemizin Afet Koordinasyon Merkezimizdeki yapılan koordinasyonun dışında başkaca bir koordinasyona dahil olmamalarını özellikle rica ediyorum. Burada şehrimizde vatandaşlarımızın bütün gelen taleplerini biz en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Deprem bölgesine göndermek için de çaba sarf ediyoruz. Tekrar tüm milletimize, ülkemize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil, hayırlı şifalar diliyorum. Enkaz altında yardım bekleyen vatandaşlarımız var. Bunları da inşallah en kısa zamanda kurtarırız diye dua ediyorum” şeklinde konuştu.

Depremzedelere yardım için getirdikleri malzemeleri görevlilere teslim eden vatandaşlarda üzüntülerini ifade ederek bölgedeki depremzedelerin acılarını paylaşmak, onların bu zor gününde yanlarında olmak istediklerini belirttiler. Konya’da Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin başlattığı kampanya çerçevesine Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu, Lalebahçe Spor Tesisi ve Karatay Spor ve Kongre Merkezinde yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.