Konyalı tekvandocu Türkiye üçüncüsü oldu

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası 78 kiloda mücadele eden Bekir Berke Kocagöz üçüncü oldu. Kocagöz rakiplerini yenerek yükseldiği yarı final müsabakasında gösterdiği başarılı performansa rağmen geçirdiği talihsiz sakatlık sonucu final oynama şansı elde edemedi. Türkiye üçüncülüğü ile yetinmek durumunda kalan Kocagöz şampiyonada bronz madalya kazandı. 17 yaşındaki Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kocagöz, şampiyonada 4 maç yaparak yarı finale yükseldiğini ancak sakatlığı nedeniyle maçı kıl payı rakibine verdiğini belirterek, “Hedefim Türkiye şampiyonu olmaktı. Çünkü daha öncesinde miniklerde Türkiye üçüncülüğüm, yıldızlarda ise Türkiye şampiyonluğum vardı. Gençlerde de aynı başarıyı göstermek istiyordum. Ancak müsabaka esnasında omzumun üstüne düşerek sakatlandım. Dolayısıyla maçı rakibe vermek durumunda kaldım. Böyle bir şanssızlık yaşamasaydım, final oynayıp mutlaka birinci olurdum. Hedefim de buydu zaten” dedi.

Tekvandoya 6 yaşında başladığını vurgulayan Kocagöz, daha öncesinde de farklı branşlarda spor yaşamı olduğunu ancak babasının yönlendirmesiyle olimpik bir branş olan tekvandoya devam ettiğini belirtti. Öncesinde sporu fazla ciddiye almadığını ancak zaman içerisinde işi sıkı tutarak bu noktalara kadar geldiğini anlatan Kocagöz, bundan sonraki hedeflerinin öncesinde milli sporcu olmak ardından ise ay yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil ederek başarılara imza atmak olduğunu söyledi. Bekir Berke Kocagöz, “Tekvandoda örnek aldığım sporcu ağabeylerim Ali Sarı hocam, Yunus Sarı, Hakan Reçber ve Servet Tazegül gibi bu branşta Türkiye’ye sayılı dereceler kazandıran isimler. Onların yolunda ilerleyerek milli sporcu olup ülkemizi başarıyla, gururla temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Antrenör Nafiz Çakır da Muğla’daki şampiyonaya toplam 8 sporcu ile katıldıklarını belirterek, öğrencilerini gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tebrik etti. Bekir Berke Kocagöz’ün şampiyonada madalya beklediği isimlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Çakır, “Bekir, gerçekten disiplinli ve çok çalışkan bir sporcumuz. Hiçbir zaman idmanlarını eksik etmeyen, verilen görevi de harfiyen yerine getiren bir isim. Kendisi de zaten istek ve arzulu bir sporcu. Başarılı olmak için sporcunun önce kendisinin de bunu istemesi gerekiyor. Daha da iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.