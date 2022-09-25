Konyalı tekvando hakemine 2 uluslararası müsabakaya davet

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir, Dünya Tekvando Federasyonunun faaliyet programında yer alan "Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası"na ve akabinde gerçekleştirilecek "Arnavutluk Açık Tekvando Turnuvası"na davet edildi.

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Bedir’e 2 uluslararası müsabakada görev yapması için davet geldi. Ramazan Bedir, Dünya Tekvando Federasyonunun faaliyet programında yer alan 27-30 2022 Eylül tarihleri arasında Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenecek "Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası’na ve 01-02 Ekim 2022 tarihinde yine Tiran şehrinde yapılacak "Arnavutluk Açık Tekvando Turnuvası’na davet edildi. Aynı zamanda Para Tekvando Uluslararası Hakemi olan Ramazan Bedir, katıldığı müsabakalardan puanlar toplayarak 1. sınıf hakemliği için avantaj sağlayacak. Birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan Ramazan Bedir, halen Antalya Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uzman Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapıyor.