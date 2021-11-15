Konyalı Gaziler KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yılını kutladı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi’ne bağlı gaziler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümünü kutladı.

KKTC kuruşunun 38’inci yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur ve dernek üyeleri, KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıldönümü kapsamında dernek binası önünde bir araya geldi. Vatanı uğrunda canını feda eden şehitleri yad eden Konyalı gaziler, KKTC’nin kuruluşunu kutladı. Dernek Başkanı Buğur, 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün olduğunu belirterek, Kıbrıs gazileri olarak bu önemli günde farklı duygular yaşadıklarını söyledi. Buğur, tüm Konyalı gaziler adına Kıbrıs Türk halkının bu önemli gününü kutladıklarını ifade etti.