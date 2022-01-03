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Konya’dan ihracatta tarihi rekor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, geçen yıl Konya’nın ihracatının yüzde 37,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde artırdığını belirterek, “2021 yılının tamamında 2 milyar 997 milyon 558 bin dolar ihracat ile tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. İhracat ordumuzun tüm neferlerini, firmalarımızı, çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

KONYA 03.01.2022, 14:09 03.01.2022, 14:21
Konya’dan ihracatta tarihi rekor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, geçen yıl Konya’nın ihracatının yüzde 37,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde artırdığını belirterek, “2021 yılının tamamında 2 milyar 997 milyon 558 bin dolar ihracat ile tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. İhracat ordumuzun tüm neferlerini, firmalarımızı, çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın 2021 yılı ihracat performansını değerlendirdi. Üretim gücüyle Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Konya’nın artık net bir ihracat şehri haline geldiğini, her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artan ihracat rakamlarının Konya’nın gelecek vizyonunu şekillendirdiğini ifade eden Kütükcü, “2021 yılında Konyamız devam eden pandemi ve ekonomideki zor şartlara rağmen, yatırıma, üretime, ihracat ve istihdama devam etti. 2021 yılında 3 bine yakın firmamız ihracat yaptı. 2 milyar 997 milyon 558 bin dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık” şeklinde konuştu.

Makine ve aksamları sektörü ilk sırada

Sektörlerin ihracat rakamları ile ilgili bilgi veren Başkan Kütükcü, “2021 yılında, ihracatımızın ilk sırasında 640 milyon 881 bin dolar ile makine ve aksamları sektörü yer aldı. Otomotiv endüstrimiz 596 milyon 69 bin dolar ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 289 milyon 159 bin dolar ile hububat, bakliyat ve yalı tohumlar sektörü, dördüncü sırada da 260 milyon 882 bin dolar ile savunma ve havacılık sanayi sektörümüz geldi” diye konuştu.

Konya, savunma sanayi ihracatını yüzde 70.1 artırdı

2021 yılında Konya’nın tüm sanayi sektörlerinde ihracatını artırdığı bilgisini de paylaşan Kütükcü, “Yıl genelinde şehir olarak, sanayi sektörlerimizin pek çoğunda ihracat artışı kaydettik. Özellikle son dönemde Konya’mızın öne çıktığı savunma ve havacılık sanayi ihracatımızda yaşanan yüzde 70.1’lik artış, bizleri son derece mutlu etmiştir” dedi.

KSO’dan firmalara ihracat rehberliği

Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak, Konya’nın ihracatını geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “Konya’mızın ihracat rakamlarının ve niteliğinin artması için çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Konya Sanayi Odamız bünyesinde kurduğumuz İhracat Destek Ofisi ile ihracat yapmak isteyen firmalara destek olurken, aynı zamanda ihracatını geliştirmek, yeni pazarlara ulaşmak isteyen firmalarımızın da yanında oluyoruz. 2021 yılında da düzenlediğimiz B2B görüşmeleri, ülke tanıtım toplantıları ve eğitim çalışmalarımızla ihracatçılarımıza rehberlik ettik. 2022’de de bu çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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