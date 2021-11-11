Konya’dan dünyanın 20 farklı ülkesine döküm ürünleri ihraç ediyor

Konya’da 2010 yılında kurulan ve 20 farklı ülkeye ihracat yapan döküm firması, e-ihracat ile dünyanın farklı noktalarından yeni talepler toplamaya başladı.

Konya’nın Karatay ilçesinde 2010 yılında kurulan Ali Şafak Döküm, Kuzey Amerika’dan Afrika’ya ve Asya’ya kadar 20 farklı ülkeye dünyanın farklı ülkelerine döküm ürünleri ihraç ediyor. Firmanın Dış Ticaret Müdürü Hüseyin Şafak, yedek parça, sfero döküm, çelik döküm ve pik döküm alanındaki tecrübeleri ve üretim kalitesiyle yerli üretimin yurt dışında talep gördüğünü ifade etti.

E-ihracat ile sadece 1 ayda İtalya’ya açıldı

1000 metrekarelik alanda faaliyete başladıklarını ve 2 yıl içerisinde üretim kapasitelerini 2 kat artırdıklarını belirten Hüseyin Şafak, "Yurt dışından özellikle çelik döküme dair talepler alıyorduk. Bir süre çalışmalarımızı geleneksel yöntemlerle sürdürdükten sonra TurkishExporter ile tanıştık. Sadece 1 ayda bizi yurt dışından taleplerle buluşturmaya başladı ve çok kısa bir sürede platform üzerinden ilk ihracatımızı İtalya’ya yaptık. İhracat gibi uzun satış süreçlerinin olduğu bir alanda bu kadar kısa sürede ihracat yapabilmek çok önemli. Özellikle de döküm sektörü gibi ince detayların ve üretim zorluklarının olduğu bir sektörde ihracata yeni kanallar oluşturabilmek kıymetli" dedi.

“Tüm dünyadan talep geliyor”

Dünyanın neredeyse tamamından alım talepleri topladıklarını ifade eden firmanın Dış Ticaret Uzmanı Buse Yıldırımer de, "Birçok bölgeden ürünlerimizle eşleşen talepler topluyoruz. E-ihracat bize yeni pazarlara açılma konusunda vizyon katıyor. B2B e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden ihracat yapmak isteyen tüm yerli üreticiler, ithalatçılarla bir araya gelebilir. Hızlı, pratik ve kolay sistemiyle ithalatçı firmanın talepleri karşılanabiliyor, firmayla ilgili bilgi alınabiliyor ve yeni pazarlarla ilgili bilgi toplanabiliyor" şeklinde konuştu.