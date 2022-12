Konya’daki engelli derneklerinin üyeleri Engelliler Günü programında buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Belediyelerinin birlikte düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı, Konya’daki engelli derneklerinin temsilcilerini, üyelerini ve ailelerini bir araya getirdi. Programda öykü, Kur-an-ı Kerim’i Güzel Okuma, resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği programda Konya’daki engelli derneklerinin temsilcileri, üyeleri ve aileleri bir araya geldi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen program, Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin işaret dili çevirisi eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engellilerin gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, engellilerin herkeste bulunması gereken örnek özelliklerinden bahsetti. Başkan Mustafa Kavuş, birçok insanın çağın en büyük hastalığı olan şükürsüzlük ve kanaatsizliğe sahip olduğunu belirterek, "Ama engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin içinde bulunduğu hale asla isyan etmeden, şükründen ve kanaatinden hiçbir şey kaybetmemiş, tam tersine manevi olgunluk derecesi kat kat yükselmiş insanlar olduğuna şahit oldum" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, Konya’daki yerel yönetimlerin engellilere yönelik faaliyetlerini anlattı. Başkan Hasan Kılca, “Bizler de Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimizle birlikte sizlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Parklarda, spor tesislerinde, sosyal tesislerde engelli kardeşlerimizi unutmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çeşitli anlarda başarılı olan engellileri tebrik ederek, Engelliler Günü’nü kutladı. Pekyatırmacı, “Bu programda görüyoruz ki her alanda kardeşlerimizin başaramayacakları hiçbir şey yok, yeter ki onlara fırsat verin. Yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım. Yeter ki onların dünyalarını zenginleştirelim. Onların yapamayacakları hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

“Her türlü engeli sevgiyle aşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise azim ve kararlılıkla tüm engelleri aşmayı başaran birbirinden değerli insanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. On binlerce yıllık bir medeniyetin çınarı olan Konya’nın, tarihinin her döneminde sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin hüküm sürdüğü mukaddes bir şehir olmaya devam ettiğine dikkat çeken Uzbaş, “Tüm kardeşlerimizi derin bir sevgiyle kucaklıyoruz. Dezavantajlı kardeşlerimizin huzurunu ve mutluluğunu sağlama arzusu içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler mutlu oldukça bizler daha mutlu oluyoruz. Her bir dezavantajlı kardeşimizin sevinci, bizim de sevincimiz oluyor. İşte bu doğrultuda tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de aynı sevgi ve hoşgörüyle şehrimizde hiçbir ayrıma müsaade etmeden her bir kardeşimizin eşit şartlarda yaşayacağı engelsiz şehir Konyamız için birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öykü yarışması 1.’si Muhammet Akdemir’in öyküsü seslendirildi. Daha sonra ödül törenine geçildi. Programda öykü, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, resim ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK ve AFAD iş birliğinde gerçekleştirilen Teknik İşaret Dili eğitimlerini tamamlayan 67 kursiyer de sertifika aldı. Programın finalinde Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 1.’leri Ali Özkul ve Hanife Oduncu işaret dili çevirisi ile Aşr-ı Şerif okudu.