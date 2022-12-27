Konya’da yeni cephanelik inşaatı hızla ilerliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sille’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait cephaneliği Çumra ilçesindeki yeni yerine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Sille Cephaneliğini Çumra’daki yeni yerine taşıma projesi hızla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak son dört yılda Türkiye’ye örnek kentsel dönüşüm projelerine imza attıklarını ifade ederek, bunlardan birisinin de Sille’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 47. Mühimmat Bölük Komutanlığını taşıma çalışması olduğunu hatırlattı. Konya’nın hızlı genişleyen ve büyüyen yapısı itibariyle cephaneliğin zaman içerisinde artık şehir merkezinde kaldığını belirten Başkan Altay, “Fiziki yapısı imkanlarıyla da ordumuza hizmet etme vasfını yitirmişti. Bu doğrultuda cephaneliği şehir merkezinden uzakta daha modern bir alana taşımak için çalışma başlatmıştık. Çumra ilçesi Abditolu Mahallesinde geçtiğimiz yıl yapımına başladığımız cephanelik inşaatı hızla ilerliyor. 861 milyon 950 bin lira yatırım bedeliyle bu projemiz, Büyükşehir tarihinde yaptığımız en büyük bütçeli iş olacak. Burada yapılan cephanelikler NATO standartlarına uygun halde olacak. Ayrıca akıllı mühimmat olarak da Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak bir cephaneliği inşa etmiş oluyoruz. Şehrimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Altay, Sille’deki cephaneliğin Çumra’ya taşınmasıyla birlikte 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini hatırlatarak, böylelikle Konya’nın yatay mimaride yeni ve nezih bir mahalle kazanacağını da sözlerine ekledi.