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Konya’da yaralı flamingo koruma altına alındı
KARATAY İLÇESİNDE YARALI HALDE BULUNAN FLAMİNGO TEDAVİSİ YAPILMAK ÜZERE KORUMA ALTINA ALINDI.
KONYA 21.08.2020, 13:23
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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde yaralı halde bulunan flamingo tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi’ne bağlı Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği ekipleri, Başgötüren Mahallesinde bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin bir pelikan bulunduğu bilgisini aldı. Ekipler bu haber üzerine verilen adrese gitti. Ekipler, yaralı flamingoyu alarak gerekli tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği’ne teslim etti.
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