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Konya’da yağmur duasına çıkıldı
Konya’nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.
KONYA 21.05.2021, 20:36
Konya’nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı.
Kulu’da tarımsal alanlarda kuraklık nedeniyle ekili alanların kuruması sonrası belediyenin organize ettiği yağmur duası Kulu Değirmenözü Mahallesi çayırlık alanında gerçekleştirildi. Yasin-i Şerif, hatim, kasideler, ilahiler okunmasının ardından ikindi namazını müteakip yağmur yağması için dua edildi.Yağmur duası programına Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Müftü Muhsin Yıldız, cami imamları ve vatandaşlar katıldı.