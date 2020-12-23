Konya’da üniversite kampüsünde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Konya’da dün Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde yürüyüşe çıkan 2 kişi tarafından ağaçların arasında bulunan cesedin kimliği tespit edildi. Yapılan araştırmada sonucunda cesedin Karaman nüfusuna kayıtlı Abidin Öztürk’e (55) ait olduğunu belirlendi. Abidin Öztürk’ün Karaman’da yaşayan annesinin de polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Abidin Öztürk’ün kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.