Konya’da Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı yapıldı.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığındaki toplantı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin aldırılması ile ilgili kurumlarla üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi konuları ele alındı. Pandemi süreciyle ilgili uygulanan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda, ilgili kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşülerek, karşılıklı değerlendirmede bulunuldu.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısına; Vali Vahdettin Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, İl Jandarma Komuatanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük katıldı.