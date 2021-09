Konya’da Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi başladı.

Kongrenin açılış törenine NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan, Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Coşkun Bilgi, akademisyenler ve davetliler katıldı. Törende ilk olarak kürsüye gelen NEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Arslan, “Turizm sektöründe değişen tüketici değerlerini yansıtan büyük değişimler, siyasi güçler, çevresel değişiklikler ve bilgi teknolojisinin yanı sıra çok hızlı büyüme yönündeki eğilimler karşısında turizm alanında düzenlemeler yapılması kaçınılmaz olmuştur. Değişen dünyayla birlikte turizm algısı da değişim göstermektedir. Kongremizde, gastronomi turizminde sürdürülebilirlik, kültür turizmi, turizm ekonomisi, ulusal ve uluslararası mutfak kültürleri ve turizm ile ilgili tüm konular ele alınacaktır. Ayrıca Fransa, Amerika, Vietnam, Malezya, Endonezya ve Kıbrıs’tan da kongremize çeşitli konularda hazırlanmış çalışmalar kabul edilmiştir” şeklinde konuştu.

“Dünya çapında ses getirecek çalışmalar yapacağız”

Kongreye verdikleri destekten ötürü başta Konya Büyükşehir Belediyesine ve kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversite olarak akademik birikimlerini hayatın her alanında değerlendirmek için gayret ettiklerini söyledi. Ülkemizin tarihsel, kültürel ve doğal zenginlikler açısından çok değerli olduğunu ancak sahip olunan değerlerin pazarlanması noktasında daha çok gayret edilmesi gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Anadolu, turizm cenneti her açıdan. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir mekan. Her bir şehrimizin bu konuda ayrı bir değeri var. Ama bu değerlerimizi pazarlama konusunda maalesef yeterli çaba ve gayrete sahip değiliz. Üniversitemiz, sanat tarihi alanındaki akademisyenlerimiz ile Konya’nın önemli değerlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Gevale Kalesi’ndeki çalışmalara akademik destek sağlıyoruz. Meram Belediyesi ile de Kilistra Antik Kenti’nde dünya çapında ses getirecek çalışmalar yapacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kongre, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın moderatörlüğünü yaptığı, Prof. Dr. Paolo Mura, Prof. Dr. Harun Uçak ve Prof. Dr. Atila Yüksel’in sunumlarını gerçekleştirdiği açılış oturumuyla devam etti.

Oturumun sonunda konuşmacılara plaket ve hediye takdim edilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle açılış programı sona erdi.