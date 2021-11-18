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Konya’da “Uluslararası 55. Konya Aşıklar Bayramı” başladı

Konya’nın merkez Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek “55. Konya Âşıklar Bayramı” başladı.

KONYA 18.11.2021, 15:01
Konya’da “Uluslararası 55. Konya Aşıklar Bayramı” başladı

Konya’nın merkez Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek “55. Konya Âşıklar Bayramı” başladı.

Mevlana Meydanı’nda aşıklar ve halk ozanlarıyla kameralar karşısına geçen Başkan Hasan Kılca, iki gün sürecek eşsiz müzik şölenine bütün Konyalıları davet etti. 5 ülke ve 19 şehirden 35 halk ozanı ve aşığı Konya Aşıklar Bayramı’nda Konyalılarla buluşturacaklarını belirten Hasan Kılca, Karatay’ın dünya kültür mirasını sinesinde barındırdığına vurgu yaptı.

“Karatay dünya kültürel mirasın en önemli ilçelerinden birisidir”

Başkan Kılca, “Dünya kültürel mirasının en önemli ilçelerinden birisi, binlerce yıllık geçmişiyle Konyamızın kalbi Karatay’dır. Belediye olarak; bu hassasiyet ve sorumlulukla üzerimize düşeni yapmaya büyük özen gösteriyoruz. Yüzlerce yıllık birikimle bugünlere gelen kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, tarihimizi; dolayısıyla bizi biz yapan tüm değerlerimizi tanıtıp, korumaya ve gelecekle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bilindiği gibi aşıklar ve halk ozanlarımız, gerek sazlarıyla, gerekse de sözleriyle toplumun vazgeçilmez bir bütünü olmuş ve yaşadıkları dönemin değerlerini sanatsal çerçevede aktarabilmişlerdir. Bu bakımdan da halkın önemli birer sözcüsü olmuşlardır” diye konuştu.

“Uluslararası statüde düzenleyeceğimiz bayramımızı tüm yiğitlerimize armağan ediyoruz”

Bu yıl 55’incisi düzenlenecek “Konya Aşıklar Bayramları”nın kültürel mirasın yanı sıra birlik ve beraberliğin de önemli bir ifadesi olduğuna vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde de yer alan bu geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına üzerlerine düşeni yaptıklarının altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Konya Âşıklar Bayramları’nın 53’üncüsünü ‘Vatan Aşkı’, 54’üncüsünü ise ‘Karabağ Aşkıyla’ temayla düzenlemiştik. Bu yıl ise, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ temasıyla 55’incisini gerçekleştireceğimiz Konya Âşıklar Bayramı’na yine Karatay Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın ayrı bir sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl organizasyonumuzu 5 ülke ve 19 şehirden 35 halk ozanımızın kıymetli katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu yılki programımız, uluslararası bir statüde yapılıyor. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ temasıyla icra edeceğimiz programımızı ülkemizin yarını için çalışma mefhumu gözetmeksizin emek veren tüm yiğitlerimize armağan ediyoruz. Yarın akşam âşıklarımız ve halk ozanlarımız; sazlarıyla sözleriyle bu asil gayrete ve emeğe el verecekler. Programlarımız kapsamında bugün âşıklarımız; aynı anda Mevlana Meydanı’nda, belediyemiz önünde ve Kültür Park’ta kısa ama gönüllerimize dokunan açık alan gösterileri gerçekleştirdiler. Yarın da yine aşıklarımız Hükümet Meydanı ve Zafer Alanı’nda da kısa gösteriler yapacaklar. Akşam da ‘55. Konya Aşıklar Bayramı’mızın final programını Karatay Gençlik Merkezi’nde saat 20.00’da gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle; Konya Âşıklar Bayramı’nı bundan tam 55 yıl önce şehrimizde düzenleyen kıymetli kültür adamı rahmetli Feyzi Halıcı ve Ali Berat Alptekin’i de bu vesile ile hayırla yad ediyorum. Kendilerinin bize bıraktığı bu mirası en güzel şekilde geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak ecdadımızdan bize miras kalan bu eşsiz zenginliğimizi evrensel değerlerle bütünleştirme bilinciyle programımıza tüm Konyalı hemşehrilerimizi davet ediyor; katılımlarınızdan dolayı sizlere ve tüm ozanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

5 ülke ve 19 şehirden 35 halk aşığı Konya’da buluşuyor

“Milli Teknoloji Hamlesi” temasıyla düzenlenen “55. Konya Âşıklar Bayramı” programları, basın toplantısının ardından Aşıklar Bayramı’na katılan halk ozanı ve aşıkların kısa süreli açık alan gösterisiyle devam etti. Gösterinin ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, aşıklar ve halk ozanları, bugüne kadar Konya’da düzenlenen Aşıklar Bayramı fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezdi.

Öte yandan 55. Konya Aşıklar Bayramı kapsamında aşıklar ve halk Ozanları, Mevlana Meydanı’nın yanı sıra Kültür Park ve Karatay Belediyesi hizmet binası önünde de açık alan gösterisi gerçekleştirdi. 55. Konya Aşıklar Bayramı”nın final programının yapılacağı Cuma günü de yine aşıklar ve halk ozanları saat 15.00’da Hükümet Meydanı ve Zafer Alanı’nda açık alan gösterisi yapacak. Konya Aşıklar Bayramı’nın final programı ise Cuma akşamı saat 20.00’da Karatay Gençlik Merkezi’nde yapılacak.

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