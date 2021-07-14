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Konya’da Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası başladı.

KONYA 14.07.2021, 13:34
Konya’da Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası başladı
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası başladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası Konya’nın ev sahipliğinde başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası’nın ilk gününde; 45-52-56-60-67,5-75-82,5 ve 90 üzeri kilogramlarda kadın halterciler kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın ikinci günü ise; 82,5-90-100-110-125 ve 125 üzeri kilogramlarda erkek haltercilerin müsabakalarıyla devam edecek. Bağlarbaşı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 55 kulüp, 125 sporcunun katıldığı şampiyona 15 Temmuz’da sona erecek.
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