Konya’da tramvaylarda kitap sürprizi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Okuma Günü nedeniyle okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamak amacıyla tramvaylarda, yeni hizmete açılan Nostaljik Tramvay Kafe’de ve bisiklet tramvayında vatandaşlara kitap hediye etti. Konya Büyükşehir, şehir genelindeki gençlere de doğum günlerinde hediye olarak kitap gönderiyor.

Mevlana şehri, tarımın başkenti ve bisiklet şehri Konya’da 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü’nde binlerce kitap dağıtıldı. 1960 model emektar tramvay kafeye çevrilerek nostaljik bir ortam oluşturuldu. 8 Eylül Dünya Okuma Günü’nde Nostaljik Tramvay Kafe’de, Türkiye’nin ilk bisiklet tramvayı dahil onlarca tramvayda kitap dağıtılarak vatandaşa sürpriz yapıldı.

Sevilen yazarların kitapları halka dağıtıldı

8 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Okuma Günü’nde farkındalık oluşturmak için Konyalılara kitap sürprizi yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Tepesi arasında sefer yapan tramvaylarda, Türkiye’nin ilk bisiklet tramvayında ve Kültürpark’ta yeni hizmete açılan Nostalji Tramvay Kafe’de vatandaşlara kitap hediye etti. Türkiye’nin sevilen yazarlarına ait kitapları alan vatandaşlar ise çok mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bu anlamlı hediye için teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, “Konya’mız en fazla kütüphaneye gidilen şehir konumunda. Dünya Okuma Günü’nde şehrimizde okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için tramvaylarda, bisiklet tramvayında ve tramvay kafede vatandaşlarımıza kitap hediye ettik. Bütün Konyalı hemşehrilerimin Dünya Okuma Günü’nü tebrik ederim” dedi.

Konya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de halk kütüphanelerini en fazla kullanan şehir olarak dikkat çekiyor. Şehirde çok sayıda kütüphane yer alırken; Konya Büyükşehir Belediyesi de doğum günlerinde şehir genelindeki 7-18 yaş arasındaki gençlere hediye olarak kitap gönderiyor.