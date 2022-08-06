Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Kulu Makas Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kulu istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 06 UZ 2637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü M.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.