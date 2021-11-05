Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağından Konya istikametine seyir halinde olan N.S. (29) idaresindeki plakası alınamayan otomobil, sisten dolayı görüş mesafesinin düştüğü yolda önce bir tıra, ardından refüj bariyerlerine çarptı. Kazada sürücü N.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı N.S. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.