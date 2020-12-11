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Konya’da trafik denetimlerinde 3 bin 179 sürücüye ceza
Konya’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 179 sürücüye çeşitli kural ihlallerden cezai işlem yapıldı.
KONYA 11.12.2020, 14:18
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Konya’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 179 sürücüye çeşitli kural ihlallerden cezai işlem yapıldı.Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan trafik denetimlerinde bin 79 sürücüye hız sınırı ihlali, 952 sürücüye kırmızı ışık ihlali, bin 115 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 19 sürücüye fazla yolcu taşımak, 14 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan toplamda 3 bin 179 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı. 41 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.
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