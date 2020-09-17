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Konya’da trafik denetimleri
KONYA’DA TRAFİK EKİPLERİNİN DENETİMLERİNDE 620 SÜRÜCÜYE 270 BİN 182 TL CEZA UYGULANDI.
KONYA 17.09.2020, 11:38
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Konya’da trafik ekiplerinin denetimlerinde 620 sürücüye 270 bin 182 TL ceza uygulandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde 137 sürücüye hız sınırı ihlali, 182 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 95 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 56 sürücüye park yasağı, 21 sürücüye emniyet kemeri takmamak ve 129 sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 620 araç ve sürücüsüne 270 bin 182 TL para cezası kesildi. Ayrıca 23 araç ise trafikten men edildi.
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