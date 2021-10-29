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Konya’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Konya’da yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

KONYA 29.10.2021, 14:04
Konya’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Konya’da yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ülkemizde 14,3 milyon hektar tarım alanı toplulaştırma yapmaya uygundur. Toplulaştırma çalışmaları açısından Konya’nın yeri ayrıdır. Bilindiği üzere ülkemizde toplulaştırma çalışmalarına 1961 yılında Konya ili Çumra ilçesine bağlı şu anda mahalle olan Karkın köyünde başlanmıştır. Karkın Mahallesinde çeşitli dönemlerde toplam 8 adet toplulaştırma çalışması yapılmıştır. Son çalışma geçiş döneminde 10 bin 500 hektarlık alan tescil edilmiştir. 2018 yılında, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev sahasında yer alan Konya Bölge Müdürlüğümüz uygulama alanlarından Konya 7. Kısım AT ve TİGH projesi kapsamında Konya ili Karapınar ilçesine Bağlı Akçayazı, Çiğil, Hasanoba, Küçükaşlama, İslik, Kayacık, Ortaoba, Sazlıpınar, Şabanlı, Taşpınar, Yenikuyu Mahalleleri ile Çumra ilçesine bağlı Büyükaşlama ve Uzunkuyu Mahallelerinde toplam 51 bin 100 hektar dekar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmaktadır. Proje kapsamında tüm mahallelerin tescil çalışmaları tamamlanmıştır. Toplam 996 km tarla içi yol planlanmış olup ham yol olarak tamamı açılmıştır. Açılan yolların 700 km’lik kısmının stabilize çalışmaları tamamlanmış olup kalan kısmının stabilize çalışmaları devam etmektedir. Yapılan toplulaştırma çalışmalarında ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak sadece sınır düzeltmesi ya da arazi birleştirme yapılmamakta, aynı zamanda arazilere sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri de sunulmaktadır. Arazi toplulaştırma ile sadece sulama projeleri yatırımları haricinde otoban, çevre yolu ve demiryolu projelerinin yapımında da tasarrufa gidilmekte, yol koridorları mümkün olduğunca hazine arazilerinden karşılanmaya çalışılmaktadır. DSİ olarak ülkemizin suyuna da toprağına da sahip çıkıyoruz” dedi.

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