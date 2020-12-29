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Konya’da "temiz hava” çalışmaları etkin olarak sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde hava kirliliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların kış aylarında arttığını belirterek, Konyalıların daha kaliteli hava soluması, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla Konya Temiz Hava Eylem Planı ile birçok eylem planını hayata geçirdiklerini söyledi.

KONYA 29.12.2020, 15:40
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Konya’da "temiz hava” çalışmaları etkin olarak sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde hava kirliliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların kış aylarında arttığını belirterek, Konyalıların daha kaliteli hava soluması, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla Konya Temiz Hava Eylem Planı ile birçok eylem planını hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin azaltılarak vatandaşların daha kaliteli hava soluması amacıyla eylem planları uyguluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında daha önce hazırlanan “2013-2019 Konya Temiz Hava Eylem Planı”nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi ve ilgili kuruluşların katkılarıyla güncellenerek “2020-2024 Konya Temiz Hava Eylem Planı” olarak yeninden hayata geçirildiğini söyledi.

"Konya’nın tamamında doğalgaza geçiş hedefleniyor"

Eylem planı kapsamında tarihi kent merkezi ve Mevlana bölgesi başta olmak üzere Konya genelinde katı yakıt kullanan konut ve ticari yerlerde kademeli olarak doğalgaza dönüşümün hedeflendiğini dile getiren Başkan Altay, “Hava kirliliğini önleme faaliyetlerini çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Kaliteli yakıt temini ile Konya İl Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) kararında belirtilen kömür spekt değerlere uygunluğunun denetimini yapıyoruz. Ayrıca kömür bayilerinin ve üreticilerin izin belgeleri kontrol edilerek uygun katı yakıt kullanımı ve denetimleri sürekli olarak gerçekleştiriliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaçak kömür denetimleri de sürüyor

Hava kirliliği ile mücadele çalışmalarında kaçak kömürle mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini aktaran Başkan Altay, “MÇK kararları çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyemiz personelinden oluşan yakıt denetim ekipleri kesintisiz hizmet veriyor. Denetimler kapsamında Kömürcüler Siteleri, katı yakıt üreticileri, toptancılar, bayiler ve satıcılar periyodik şekilde denetleniyor. Ayrıca merkez dışındaki ilçelerde katı yakıt üreticileri, satış bayileri ve tüketicilere yönelik denetimler sürüyor” dedi.

"2020’de 327 bin 580 kilo uygunsuz kömüre işlem yapıldı"

Başkan Altay denetimler kapsamında; 2020 yılında 5 bin 537 adet denetim yapıldığını ve 159 bin 570 kilo yerli, 96 bin 490 kilo ithal ve 71 bin 520 kilo kaçak katı yakıt olmak üzere toplam 327 bin 580 kilo uygunsuz kömür için işlem uygulandığı bilgisini paylaştı. Kış aylarında hava kirliliğine sebep olan kalitesiz yakıtlar ile çevreye zararlı maddelerin yakılmaması için sanayi bölgelerinde de denetimlerin arttığını ifade eden Başkan Altay, “Atık yağlar ve kullanılması yasak olan lastik, plastik, tekstil artıkları, petrol koku ve özel atıkların sanayilerde yakıt olarak kullanılması durumunda çevre ve insan sağlığı açısından çok zararlı sonuçlar oluşuyor. Sanayilerde yapılan denetimler neticesinde; sorumluluğunda atık yağ bulundurup ilgili yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeyenlerle kullanılması yasak olan maddeleri yakanlar, yakmak için yapılmış özel sobaları bulunduranlar veya kullananlar için mevzuatlar çerçevesinde idari yaptırım uygulanıyor. Ayrıca unlu mamul fırınlarında kullanılan katı yakıtlara yönelik de denetimler aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

Hava kalitesi izleme istasyonları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi’ne ait 2 ve Büyükşehir Belediyesine ait 3 istasyon olmak üzere Konya şehir merkezinde toplam 5 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, “İstasyonlarda hava kalite parametreleri olarak; Kükürtdioksit, Partikül Madde, Karbonmonoksit, Azotoksitler, Ozon gibi parametreleri ölçerek online olarak takip ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.
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