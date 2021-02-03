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Konya’da tarımsal sulama destekleriyle endemik bitkiler yetişmeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle beraber Konya Ovası’nda endemik bitkiler de yetişmeye başladı. KOSKİ tarımsal sulama alanında toplam 12 milyon lira harcayarak çiftçi ailelerin yüzünü güldürdü.

KONYA 03.02.2021, 11:33
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Konya’da tarımsal sulama destekleriyle endemik bitkiler yetişmeye başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle beraber Konya Ovası’nda endemik bitkiler de yetişmeye başladı. KOSKİ tarımsal sulama alanında toplam 12 milyon lira harcayarak çiftçi ailelerin yüzünü güldürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet sınırları içerisinde bulunan çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir’in tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle sadece hububat ekimiyle sınırlı olan Konya Ovası’nda artık hububat ile beraber mısır, şeker pancarı, çilek, meyve ağaçları, ceviz, badem, yer fıstığı, adaçayı, sahlep, Trabzon hurması, üzüm, kekik, ahlat ve alıç gibi birçok endemik bitki de yetişmeye başladı.

Gölet yapımından kapalı sistem sulama ve derivasyon tesislerine kadar birçok tarımsal yatırımı Konya ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra mevsimlik işçilerin de ihtiyaç duyduğu suyu temin ederek depolar kurdu. Tarımsal sulama alanında toplam 12 milyon lira harcayan Büyükşehir, 10 bin 460 dekar araziyi daha sulamaya açmayı ve bin 100 çiftçi ailesini bu tesislerden yararlandırmayı hedefliyor.

Yapılan göletler çiftçilere ab-ı hayat oldu

Ilgın ilçesinde 2 adet göletin yapımını tamamlayan Büyükşehir, biri hala devam eden gölet çalışmalarında da yüzde 10’luk kısma ulaştı. Ilgın Eldeş Göleti ve Kapalı Sistem Sulama Tesisini 223 bin 394 metreküp brüt depolama hacimli olarak inşa eden Büyükşehir, 21 bin 500 metre uzunluğunda muhtelif çap ve ebatlarda polietilen boru kullandı. Toplam 3 milyon 892 bin 755 liraya mal olan gölet sayesinde 5 bin dekar alan sulanabilecek. Ilgın’da yapımı tamamlanan 250 bin metreküp brüt depolama hacimli Çatak Göleti ve Kapalı Sistem Sulama Tesisi için farklı çap ve ebatlarda 6 bin 525 metre polietilen boru döşendi. 660 dekar alanın sulanabildiği gölet için toplam 1 milyon 850 bin lira kullanıldı. Ayrıca Beyşehir Fasıllar, Doğanhisar İlyaslar, Seydişehir Yaylacık ve Hüyük Göçeri mahallelerindeki göletler onarılarak çiftçilerin hizmetine sunuldu. Beyşehir Fasıllar Hayvan İçme Suyu Göleti onarımı ile beraber bin 200 büyükbaş ve 2 bin 500 küçükbaş hayvanın da su ihtiyacı karşılandı. Yapımı hala devam eden Ilgın Bulcuk Göleti ise 430 bin metreküp brüt hacimli olarak hizmet verecek. Göletin tamamlanmasıyla birlikte 460 dekar alan sulamaya açılmış olacak.

Ağaçlar suya ihtiyaç duymadan yetişecek

Büyükşehir, 38 bin 100 adet ağaç dikerek ekolojik sisteme de katkıda bulundu. Tarımsal sulama yatırımları kapsamında 61 bin 200 metre polietilen boru döşeyen, 7 adet bent, 3 adet tarımsal sulama deposu ve 5 adet polietilen içme suyu deposu yapan Büyükşehir, 2 bin 100 adedi kendini yenileyebilen, ilk olarak 16 litre su verildikten sonra ömür boyu bir daha su verilmesine gerek kalmadan ağaçların yetişmesini ve büyümesini sağlayan bitki destek ünitesini de Konya’ya kazandırdı.
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