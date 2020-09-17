Konya’da su abonelik iptali sadece interaktif olarak yapılacak
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞUBELERİNİN YANI SIRA WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLDUĞU ABONELİK İPTAL HİZMETLERİNİ, 21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN KONYA MERKEZDEKİ ŞUBELERDEN DEĞİL; SADECE WEB SİTESİ, MOBİL UYGULAMA VE TELEFON BİLGİ DESTEK HATTI ÜZERİNDEN VERME KARARI ALDI.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şubelerinin yanı sıra web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapmakta olduğu abonelik iptal hizmetlerini, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Konya merkezdeki şubelerden değil; sadece web sitesi, mobil uygulama ve telefon bilgi destek hattı üzerinden verme kararı aldı.
Yapılan açıklamada, özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmesi ve maske takılmaması nedeniyle toplum sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atanların virüsün bulaşma ihtimalini arttırdığı bildirildi. Açıklamada, Covid-19 pandemisi dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının da çeşitli önlemler almaya devam ettiği ifade edilerek, “Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü pandemi sürecinde teknolojinin daha verimli ve etkin kullanımını sağlayarak, bulaş riskini minimize edecek bir uygulamayı hayata geçiriyor. KOSKİ, halen masaüstü olarak web sitesi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilen abonelik işlemlerinden, tahliyeden su kesme (abonelik iptal) hizmetini 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle sadece interaktif olarak verecek. Hem vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak hem de abonelik işlemlerini bulunduğu her ortamda zaman ve mekan sıkıntısı olmaksızın yapmak isteyen abonelerimizin işlerini kolaylaştırmak adına böyle bir karar alınmıştır. Telefon destek hattından sadece teknoloji konusunda zorlanan aboneler hizmet alabilecektir. Detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız www.koski.gov.tr adresi ziyaret edilebilirler” ifadelerine yer verildi.
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0