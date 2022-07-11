banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Konya’da Srebrenitsa şehitleri fotoğraf sergisiyle anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sırp ordusunun Srebrenitsa’da binlerce Boşnak sivili katledilişinin 27’nci yılı dolayısıyla şehitler anısına 40 tablodan oluşan Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi düzenledi.

KONYA 11.07.2022, 13:43
Konya’da Srebrenitsa şehitleri fotoğraf sergisiyle anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sırp ordusunun Srebrenitsa’da binlerce Boşnak sivili katledilişinin 27’nci yılı dolayısıyla şehitler anısına 40 tablodan oluşan Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 Temmuz 1995’te Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Bosna-Hersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek binlerce Boşnak sivili katledilişinin 27’nci yılı dolayısıyla şehitleri anmak için fotoğraf sergisi açtı. 40 yakın eserden oluşan sergide 27 yıl önce Avrupa’nın göbeğinde yaşanan soykırımı anlatan çarpıcı kareler gözler önüne seriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Saraybosna Sebili yanında açılan sergi 14 Temmuz Perşembe akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu