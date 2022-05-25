Konya’da Sıfır Atık sergisi açıldı

Konya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenlediği Sıfır Atık Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Konya Olgunlaşma Enstitüsündeki serginin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan katıldı. Açılışı gerçekleştiren Vali Özkan, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi alırken, el emeği göz nuru eserler için teşekkür etti. Vali Özkan, Olgunlaşma Enstitüsü’nün tarihi değerleri günümüze taşımakla beraber günümüzün sanayi baskısıyla çevre üzerinden oluşan baskıyı bertaraf etmek üzere de bir misyon edinmesinin önemli olduğunu belirterek, bunun en tipik örneğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesiyle ilgili faaliyet olduğunu söyledi. Özkan, çevreyle ilgili hassasiyetin çok önemli olduğunu belirtti.