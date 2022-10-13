Konya’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin ismi alınamayan 42 GB 084 plakalı otomobil ile öğrenci taşıyan 42 GEA 68 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan yolculardan N.T. (42) ve T.T. (6) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.