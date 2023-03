Konya’da şehit ailelerinin deprem hassasiyeti

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü geldiğinde buruklaştıklarını, bu yıl deprem dolayısıyla acılarının kat kat arttığını söyledi.

Başkan Recep Pekdemir, 6 Mart tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük yıkıma yol açan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremler dolayısıyla acılarının büyük olduğunu belirtti. Pekdemir, depremde vefat edenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Başkan Pekdemir, her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen bazı programların bu yıl depremler sebebiyle gerçekleştirilmeyeceğini ifade etti. Şehit aileleri olarak her yıl 18 Mart’ta buruklaştıklarını ama bu yıl bu acının kat kat daha arttığını kaydeden Recep Pekdemir, "Depremde ölen kardeşlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize şifalar versin. Biz de deprem bölgesinde şehit aileleri olarak elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yaptık. Onun için emeği geçen kardeşlerimizin hepsine teşekkür ederiz. İlk şehidimizden son şehidimize kadar mekanları cennet olsun. Allah’ım bu necip milleti, kıyamet gününe kadar payidar eylesin, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Her yıl şehit ailelerine 18 Mart’ta verilen yemek ve Ramazan ayında verilen iftar yemeklerini de şehit ailelerimizin isteği doğrultusunda yapmayacağız. Bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimize bir faydamız olacağına inanıyoruz. Allah’ım bu ülkeye böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın” dedi.