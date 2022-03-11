Konya’da şehirler arası yollar ulaşıma açıldı

Konya’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan şehirler arası karayolları ulaşıma açıldı. Konya’da karla mücadele çalışmaları, oluşturulan 13 çalışma grubu, 6 bin 36 personel ve bin 970 araç ile devam ediyor.

Konya Valiliği talimatı ve koordinasyonunda AFAD Yönetim Merkezi’nde kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Çalışma Grupları oluşturuldu. Valilik AFAD Yönetim Merkezinden koordine edilen karla mücadele çalışmaları; 13 çalışma grubu, 6 bin 36 personel ve bin 970 araç ile 7/24 çalışma esasına göre sürdürülüyor. Bu kapsamda; 9 Mart 2022 tarihinden itibaren AFAD Yönetim Merkezi çağrı merkezine düşen 292 vakanın değerlendirildiği, bu çağrıların 260’ının sonuçlandırıldığı, 32 çağrı ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında, gece kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan Konya-Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Karaman karayolları eskortlu olarak ulaşıma açıldı. Konya-Adana Karayolunda ise çalışmalar devam ediyor. Ekipler, tüm imkanları seferber ederek kapalı olan tüm ana arterler ve köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Ekipler aynı zamanda yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin vatandaşın beslenme ihtiyacı karşılanırken, Beslenme Çalışma Grubu tarafından vatandaşlara kumanya ve çorba dağıtımı devam ediyor.