Konya’da şehir geneline kuş evleri monte edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, kuşların korunmasını ve barınmasını sağlamak amacıyla şehir genelinde farklı noktalara bin 250 adet kuş evi monte etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde belli noktalara kuş evleri monte ederek kuşlar için sıcak yuva oluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da yaşayan bütün canlılara sahip çıktıklarını belirterek, Selçuklu ve Osmanlı’dan bugüne önemli bir yere sahip olan kuş evleri kültürünü Konya’da yaşattıklarını söyledi. Başkan Altay, şehir genelini kuş evleriyle donattıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğumuz Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinin yansıtıldığı ‘Kuş Evleri’ sergimizin ardından şehrimizde farkındalık oluşturmak ve kuşlara sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla; cadde, mezarlık, park gibi noktalara bin 250 kuş evini astık. Tüm hemşehrilerimizden tam kapanma sürecinde kapılarının önlerine bir kap su, bir avuç yem ile sokak hayvanlarına destek olmalarını da rica ediyorum” diye konuştu.